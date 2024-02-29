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Площадь природных пожаров в Техасе превысила 300 тысяч гектаров

11:51
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Огонь уже перекинулся на территорию соседней Оклахомы

Груды обгорелых обломков, торчащие из земли куски арматуры, каркасы зданий, горизонт, затянутый густым дымом. Так сейчас выглядит внушительная часть штата Техас, который буквально выжигает страшный природный пожар. "Коптильня Крик" - такое название дали американцы второму по масштабу природному пожару за всю историю штата. За сутки его площадь увеличилась в полтора раза – с 200 до почти 350 тысяч гектаров. Причина - жаркая, сухая погода и сильный ветер.

Возгорания если и удается локализовать, то ненадолго - ветер мгновенно создает новые очаги. Жертвой огня уже стал один человек. Губернатор штата объявил в 60 округах стихийное бедствие. Населению предписано "ограничить действия, которые могут вызывать искры". В наиболее пострадавших районах отключили электричество и проводят вынужденную эвакуацию. Сейчас спасателям удается сдержать распространение огня только на 3%.

Огонь продолжает стремительно распространяться и уже перешел на территорию соседнего штата Оклахома. Здесь тоже жаркая, сухая и ветреная погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару дней она существенно не изменится. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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