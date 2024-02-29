В Дубае прошла первая в мире гонка на реактивных ранцах

Восемь пилотов рассекали воздух над гаванью и преодолевали препятствия

Это не съемки фантастического фильма. И никаких спецэффектов. Восемь человек поднимаются в воздух в полном соответствии с законами физики. Первая в мире гонка в реактивных костюмах проходит в гавани Дубая.

"Я не мог представить лучшего места для гонок, чем Дубай. Потому что сам этот город тоже появился из мечты, которую многие считали неосуществимой. Это наглядная демонстрация самых масштабных и смелых человеческих амбиций", - сказал Ричард Браунинг, основатель компании Gravity Industries.

Небесные гонщики преследуют друг друга по кругу, ловко маневрируя между препятствиями. Организаторы обещают "больше страстей и драматизма, чем на "Формуле-1". Костюмы пилотов из специального термостойкого материала обеспечивают высочайший уровень безопасности: человек не утонет в воде, если вдруг упадет, и не получит ожога от реактивной струи. Печальный опыт уже есть: в 2019 году пилот из Флориды погиб во время показательного полета в Пуэрто-Рико. Впрочем, тогда на нем был просто реактивный ранец. А на участниках нынешней гонки - реактивные костюмы. Разница колоссальная.

Первый такой комплект был разработан в 2017-м. Отличие же в том, что четыре газотурбинных двигателя располагаются на руках и один на спине. Это распределяет нагрузку и создает возможность максимально устойчивого полета.

"Это ни на что не похожее чувство, ни на какой предыдущий опыт. Это трудно описать, это как полет птицы. Они же просто летят туда, куда захотят – свободно, естественно, плавно парят в небе", - отметил Исса Халфон, участник гонки.

Кроме того, реактивный костюм позволяет гораздо дольше держаться в воздухе. В то время как полет с помощью ранца не превышает 30 секунд. Поэтому к новой разработке уже есть серьезный интерес у спасателей и спецслужб. Учения проходят пока над водой, а все препятствия резиновые. Но это только начало.

Разработчики уверены: помимо спортивных состязаний, специальных - спасательных или военных - операций, так называемый джетпак будет востребован и на свободном рынке. Правда, за возможность осуществить мечту придется выложить почти 500 тысяч долларов - такова стоимость полноценного костюма. Тренировочный полет куда дешевле – три с половиной тысячи. И непременное условие - хорошая физическая форма: вес комплекта 27 килограммов.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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