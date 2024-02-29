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Жертвами атаки Израиля на лагеря беженцев стали не менее 30 человек

11:44
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Большинство из них - женщины и дети

В секторе Газа израильская армия атаковала два лагеря беженцев Нусейрат и Эль-Бурейдж. Как сообщает телеканал Al Jazeera, погибли не менее 30 человек, большинство из них - женщины и дети. Несколько десятков палестинцев остаются под завалами.

Массированному обстрелу подвергся и город Хан-Юнис на юге анклава. Там жертвами стали пять человек. Многие получили ранения. Однако бригады врачей не могут добраться до места, чтобы помочь пострадавшим.

Сложная ситуация в больницах Газы. За последние сутки от истощения умерли 9 детей. Еще несколько остаются в критическом состоянии. В ЦАХАЛ тем временем предоставили ежедневный отчет - в секторе Газа уничтожены несколько отрядов террористов, разрушены туннели, в которых они укрывались, а также обнаружено большое количество оружия.

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