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"Союз" с аппаратом "Метеор-М" стартовал с космодрома "Восточный"

11:46
  • четверг
  • 29 февраля 2024

"Метеор" будет изучать природные ресурсы, вести мониторинг климата, окружающей среды и Северного морского пути

На космодроме "Восточный" успешно запустили ракету-носитель "Союз". Она выводит на заданные орбиты аппарат "Метеор-М" и 18 малых спутников.

"Метеор" будет изучать природные ресурсы, вести мониторинг климата, окружающей среды и Северного морского пути. В числе малых спутников - 17 российских, которые предназначены для трекинга морских судов и дистанционного зондирования Земли. Еще один - иностранного производства - запущен в интересах иранских учёных.

В наступившем году это первый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный".

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