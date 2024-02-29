"Союз" с аппаратом "Метеор-М" стартовал с космодрома "Восточный"

"Метеор" будет изучать природные ресурсы, вести мониторинг климата, окружающей среды и Северного морского пути

На космодроме "Восточный" успешно запустили ракету-носитель "Союз". Она выводит на заданные орбиты аппарат "Метеор-М" и 18 малых спутников.

"Метеор" будет изучать природные ресурсы, вести мониторинг климата, окружающей среды и Северного морского пути. В числе малых спутников - 17 российских, которые предназначены для трекинга морских судов и дистанционного зондирования Земли. Еще один - иностранного производства - запущен в интересах иранских учёных.

В наступившем году это первый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"