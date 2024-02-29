Госдума одобрила отвязку цен в России от общемировых

Соответствующий документ приняли в первом чтении

Депутаты Государственной думы в среду, 28 февраля, одобрили в первом чтении законопроект о поэтапной отвязке цен на товары на внутрироссийском рынке от общемировых индикаторов.

Как уточняет "Коммерсантъ", речь идет лишь о возможности для Федеральной антимонопольной службы не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой цены товара в России.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что они обеспечат приоритет интересов российских потребителей вне зависимости от внешней конъюнктуры.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупредила, что цены на продукты питания могут значительно вырасти во всем мире, если протесты фермеров в Европе продлятся долго. Подобные протестные акции охватили уже аграриев из Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Франции, Испании.

При этом перед масленичной неделей в России подешевела красная икра — она стала стоить на 6% меньше, чем годом ранее в это же время. Специалисты называют причиной снижения цен рекордный улов лососевых.

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