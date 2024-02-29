В кабмине рассказали о результатах обязательной продажи валютной выручки

Эта мера показала свою эффективность

Меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами продемонстрировали на практике свою эффективность. Об этом в четверг, 29 февраля, рассказал первый заместитель главы российского правительства Андрей Белоусов.

Вице-премьер пояснил, что задачей кабмина было обеспечение фондирования импорта, в этом направлении обязательная продажа валютной выручки оказалась эффективной.

Белоусов отметил, что правительство "взяло в проработку" вопросы, которые звучали на встрече членов кабмина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и различных ведомств, сообщает ТАСС.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о "круговороте рублей" из-за новых правил возврата экспортной выручки. В Кремле подтвердили, что видели эти публикации — а раз "проблема обозначена СМИ", то соответствующая информация "будет проверяться".

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не ожидает резких изменений на валютном рынке после завершения действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, считая это временной мерой.

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