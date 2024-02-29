Почти на градус холоднее нормы оказалась зима в центральной России

Сугробы тоже были выше средних значений

Зима в Центральной России была аномальной. Средняя температура минувших трех месяцев была на 0,9 градуса ниже нормы. На этот показатель не повлияли даже аномальные оттепели конца февраля. Об этом сообщает портал "Метеовести".

При этом самым холодным оказался январь. Там средние значения были на 3,9 градуса ниже нормы. А вот февраль был теплым. На 1,2 градуса теплее, чем обычно. Аномальным был и объем выпавшего снега - его было больше на 18%. Сугробы выросли в полтора раза выше, чем обычно.

Синоптики дали прогноз и на весну. Она как раз обещает быть более теплой и с дефицитом влаги. При этом в марте еще будет метеорологическая зима. То есть оттепели будут сменяться морозами и метелями.

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