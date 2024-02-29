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Почти на градус холоднее нормы оказалась зима в центральной России

10:38
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Сугробы тоже были выше средних значений

Зима в Центральной России была аномальной. Средняя температура минувших трех месяцев была на 0,9 градуса ниже нормы. На этот показатель не повлияли даже аномальные оттепели конца февраля. Об этом сообщает портал "Метеовести". 

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При этом самым холодным оказался январь. Там средние значения были на 3,9 градуса ниже нормы. А вот февраль был теплым. На 1,2 градуса теплее, чем обычно. Аномальным был и объем выпавшего снега - его было больше на 18%. Сугробы выросли в полтора раза выше, чем обычно. 

Синоптики дали прогноз и на весну. Она как раз обещает быть более теплой и с дефицитом влаги. При этом в марте еще будет метеорологическая зима. То есть оттепели будут сменяться морозами и метелями. 

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