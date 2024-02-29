Аргентина проведет саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины

Мероприятие анонсировал аргентинский лидер Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины. Об этом пишет The Financial Times.

Как отмечает издание, мероприятие планируется позднее в 2024 году, других деталей о нем Милей не привел.

Политик подчеркнул, что приоритетом для него являются альянсы со "странами, которые защищают свободу", включая США, Израиль, а также Украину.

При этом конференция по Украине в Париже, заявленная как мирная, не приблизила политическое урегулирование конфликта. Глава правительства Словакии Роберт Фицо отмечал, что участники мероприятия были настроены "любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась".

Что касается позиции Аргентины по украинскому кризису, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Аргентина как суверенное государство вправе выстраивать собственные отношения с третьими странами так, как посчитает нужным.

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