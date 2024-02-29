ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша наотрез отказалась отправлять солдат на Украину

11:28
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Президент Франции не исключал отправку военных НАТО в помощь Киеву

Варшава не будет направлять войска на Украину. В этом в четверг, 29 февраля, заверил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Фицо предупредил о планах НАТО отправить военных на Украину

Как подчеркнул политик, "нет таких планов", о чем прежде уже говорили в Польше и глава государства, и премьер-министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что "Польша не пошлет свои войска на Украину", причем "здесь нет никаких недомолвок", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверял, что Североатлантический альянс стремится не допустить эскалации конфликта на Украине и помешать его перерастанию в прямое противостояние с Россией. Якобы именно с этой целью военно-политический блок наращивает свое присутствие на восточном фланге.

В МИД России предупредили, что Москва расценит появление натовских военных на Украине как эскалацию конфликта по вине альянса. Спикер ведомства Мария Захарова отметила, что градус напряженности возрастает с каждой поставкой оружия киевскому режиму и каждым очередным западным траншем военной помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Польские военные
Польские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.