Польша наотрез отказалась отправлять солдат на Украину

Президент Франции не исключал отправку военных НАТО в помощь Киеву

Варшава не будет направлять войска на Украину. В этом в четверг, 29 февраля, заверил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как подчеркнул политик, "нет таких планов", о чем прежде уже говорили в Польше и глава государства, и премьер-министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что "Польша не пошлет свои войска на Украину", причем "здесь нет никаких недомолвок", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверял, что Североатлантический альянс стремится не допустить эскалации конфликта на Украине и помешать его перерастанию в прямое противостояние с Россией. Якобы именно с этой целью военно-политический блок наращивает свое присутствие на восточном фланге.

В МИД России предупредили, что Москва расценит появление натовских военных на Украине как эскалацию конфликта по вине альянса. Спикер ведомства Мария Захарова отметила, что градус напряженности возрастает с каждой поставкой оружия киевскому режиму и каждым очередным западным траншем военной помощи.

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