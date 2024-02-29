Принц Гарри в ярости: у него забрали госохрану на территории Великобритании

Член королевской семьи проиграл суд и теперь вернет судебные издержки

Принц Гарри проиграл суд, пытаясь оспорить решение об изъятии у него государственной охраны на территории Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail. Журналисты отмечают, что герцог Сассекский был в ярости и требовал назвать имена тех, кто решил отобрать у него охрану.

Без защиты принца оставили после того, как он и его супруга решили удалиться от королевской жизни. Они покинули Великобританию, отказавшись от своих обязанностей. Сейчас Гарри и Меган Маркл живут в США и воспитывают двоих детей.

Издание отмечает, что теперь принцу придется еще и возместить судебные издержки. Так как доказать, что лишение охраны было не законным, он не смог. Единственным его аргументом было, что сейчас он подвергается такой же опасности, как и его мать в 1997 году. Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе, когда водитель пытался скрыться от преследовавших их папарацци.

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