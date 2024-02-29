Собянин рассказал о модернизации больниц имени Вересаева и Филатова

На территории обоих стационаров уже работают флагманские центры

В городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова идет капитальный ремонт. Как сообщил Сергей Собянин, после проведения работ в корпусах начнут работать обновленные отделения разных направленностей. На территории обоих стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту.

Кроме того, капитальный ремонт идет в 12 приемных отделениях 11 стационаров. Также продолжается обновление корпусов Боткинской больницы и капремонт поликлиник.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских больницах тестируют все больше инноваций. Апробацию прошли более 110 отечественных инновационных разработок. Еще 13 находятся в процессе тестирования.

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