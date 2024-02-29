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Спецпредставитель президента Иванов: Срочников в зоне СВО нет и быть не может

11:45
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Призывников не отправляют на спецоперацию

Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Такое заявление сделал в четверг, 29 февраля, специальный представитель президента России, бывший глава российского Министерства обороны Сергей Иванов.

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Иванов отметил в эфире телеканала "Россия 24", что "половина армии как минимум уже контрактная".

Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счет призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон.

Ранее Государственная дума приняла поправку, согласно которой срочники имеют право заключить контракт на прохождение службы непосредственно после призыва.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность привлечения срочников к спецоперации, подчеркивал, что необходимости в этом нет. Глава государства отметил, что для участия в СВО набор контрактников и добровольцев идет "неплохо".

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