Путь к ней открыла "модернизация в китайском стиле"

Модернизация в китайском стиле открыла человечеству путь к новой форме цивилизации. Об этом заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Китайский лидер написал предисловие к учебным материалам для кадровых работников Компартии Китая. В нем упоминается китайский "путь к построению могущественной страны и возрождению нации", сообщает ТАСС.

Модернизация Китая — это не только славная историческая миссия, но и суровое практическое испытание, в связи с чем существует настоятельная необходимость использовать теоретическое оружие для содействия единству и росту кадров партии.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заверила, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине, чтобы создать условия для ослабления напряженности.

В январе российский и китайский министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И обсуждали роли Москвы и Пекина в становлении нового миропорядка — справедливого, многополярного, формирующего надежные основы евразийской безопасности.

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