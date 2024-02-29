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Марочко: на передовой в рядах ВСУ выросло число женщин

12:01
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Он ссылается на данные радиоэлектронной разведки

Количество женщин-военнослужащих ВСУ на передовой значительно выросло. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он ссылается на данные радиоэлектронной разведки, которая зафиксировала рост числа звонков с женскими голосами с передовой. 

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Эти звонки были зафиксированы в районе Терн, Червоной Дибровы и Торского. Марочко отмечает, что среди женщин есть и офицеры. В основном младшего и среднего звена. И они управляют боевыми действиями. 

Ранее об увеличении числа военнослужащих-женщин заговорили в Государственной думе России. Депутаты отметили, что в зоне СВО в плен стали все чаще попадать представительницы слабого пола. 

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