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Путин напомнил о предстоящем юбилее "Русской весны"

12:21
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Президент оглашает послание Федсобранию

В 2024 году исполнится десять лет с возвращения в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Говоря о предстоящем юбилее "Русской весны", глава государства напомнил, что "мы отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, поддержали волю наших братьев и сестер быть вместе с Россией".

Владимир Путин особо отметил любовь к Родине, которую продемонстрировали крымчане и жители Донбасса — она внушает гордость.

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