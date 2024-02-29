Путин: перед страной стоят задачи, которые можно реализовать только вместе

Глава государства определяет основные векторы развития страны

Перед Россией стоят задачи, которые можно реализовать только вместе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Он напомнил, что программа действий формировалась в основном во время поездок по стране. Во время общения с самыми разными слоями населения.

Президент напомнил, что Россия уже решала совместными усилиями различные глобальные проблемы: отразили атаки международного терроризма и сохранили целостность страны.

"Все это укрепляет уверенность в том, что вместе мы все преодолеем", - подчеркнул Владимир Путин.

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