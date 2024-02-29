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Путин: Западу нужно в России вымирающее пространство

12:27
  • четверг
  • 29 февраля 2024

"Они хотели бы привнести в наш дом разлад"

Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. По словам президента, Западу нужно в России "зависимое, угасающее, вымирающее пространство".

"Они хотели бы привнести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались, столкнулись с твердой позицией нашего многонационального народа", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что россияне показали, что сплоченность народа - "это всепобеждающая сила".

 

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