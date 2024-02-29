ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил минуту молчания в память о павших героях СВО

12:25
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Президент оглашает послание Федсобранию

Россия всегда будет помнить своих бойцов, сложивших жизнь в борьбе за страну. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию. Глава государства объявил минуту молчания в память о павших героях специальной военной операции.

Российский лидер отметил, что укрепление национального суверенитета идет сейчас по всем направлениям, в первую очередь — на фронте.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто стоит на защите Отечества, подчеркнув, что "весь народ восхищается вашим подвигом, скорбит о погибших, чтит память наших героев".

Президент также заявил, что бойцы на передовой знают, что с ними вся страна. Путин призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать семьи военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.