Путин объявил минуту молчания в память о павших героях СВО

Президент оглашает послание Федсобранию

Россия всегда будет помнить своих бойцов, сложивших жизнь в борьбе за страну. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию. Глава государства объявил минуту молчания в память о павших героях специальной военной операции.

Российский лидер отметил, что укрепление национального суверенитета идет сейчас по всем направлениям, в первую очередь — на фронте.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто стоит на защите Отечества, подчеркнув, что "весь народ восхищается вашим подвигом, скорбит о погибших, чтит память наших героев".

Президент также заявил, что бойцы на передовой знают, что с ними вся страна. Путин призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать семьи военнослужащих.

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