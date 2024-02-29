Путин: ВС России уверенно наступают по целому ряду направлений

Не Россия начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что боевые возможности Вооруженных сил страны увеличились многократно.

ВС России уверенно наступают по целому ряду направлений, указал глава государства.

Не Россия начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм и решить задачи спецоперации, подчеркнул российский лидер.

Также Путин отметил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Кроме того, все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены.

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