Путин объяснил лицемерные вбросы США про оружие России в космосе

Вашингтон пытается навязать Москве свои условия возобновления диалога

Россия готова к возобновлению диалога с США по стратегической стабильности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Однако, подчеркнул российский лидер, мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия.

В частности, США распространяют голословные и лицемерные обвинения в адрес нашей страны. В качестве примера таких вбросов Путин назвал прозвучавшие из Вашингтона утверждения о якобы намерениях России разместить ядерное оружие в космосе.

Такие вбросы нужны Соединенным Штатам, чтобы втянуть Россию в переговоры, выгодные американской стороне, объяснил Владимир Путин. Он также указал на то, что это происходит в преддверии президентских выборов в США — они "хотят показать, что по-прежнему правят миром".

Однако позиция России ясна, подчеркнул глава государства. Если США желают обсуждать вопросы безопасности, делать это необходимо в едином комплексе с вопросами, касающимися российских интересов.

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