Путин рассказал о новом современном вооружении российской армии

Вооруженные силы России получили первые ракеты "Сармат"

За шесть лет российская армия получила много нового оружия. В том числе такого, о котором еще в 2018 году не могло быть и речи. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Он напомнил, что уже применяется гиперзвуковой ударный комплекс. Он стоит на вооружении. На боевое дежурство поставили ракеты "Сармат". Последние испытания проходят крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник". А также подводный беспилотный аппарат "Посейдон".

Путин подчеркнул, что работа продолжается и о достижениях российских оружейников скоро появится новая информация.

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