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"Последствия будут трагичными": Путин предостерег Запад от отправки войск на Украину

12:37
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Ядерный конфликт приведет к уничтожению цивилизации

Оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что западные специалисты, помогающие Украине, рассматривают места для "максимально эффективного" поражения целей на территории нашей страны.

"Но мы помним, чем заканчивались попытки на нас напасть. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - подчеркнул глава государства.

Также российский лидер напомнил о недавно прозвучавших из Франции словах о возможности отправки войск НАТО на Украину. Путин отметил, что последствием такого станет ядерный конфликт, который приведет к уничтожению цивилизации.

"Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее", - подчеркнул президент.

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