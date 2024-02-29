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Путин призвал сделать семью ориентиром государственной стратегии

12:43
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Наш выбор разделяет большинство людей в мире, подчеркнул президент

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ был дан старт Году семьи в нашей стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, причем этот выбор разделяет большинство людей в мире, включая миллионы жителей западных стран, отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что "мы выбираем жизнь", ведь главное предназначение семьи — это рождение и воспитание детей в продолжение всего многонационального народа.

Президент предупредил, что многодетная семья должна стать ориентиром всей государственной стратегии, чтобы в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости.

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