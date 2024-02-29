Путин: страны БРИКС через 4 года будут давать 37% глобального ВВП

При этом доля стран G7 будет падать

Россия стремится к тому, чтобы объединить усилия мирового большинства для того, чтобы ответить на глобальные вызовы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Он отметил, что страны БРИКС к 2028 году будут давать 37% глобального ВВП. А у стран "Большой семерки" этот показатель упадет до 28%.

Путин считает, что это объективные показатели. И они не будут зависеть от того, что происходит в мире. В том числе и на Украине.

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