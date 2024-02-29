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Путин заявил о снижении числа живущих за чертой бедности

12:48
  • четверг
  • 29 февраля 2024

С 42 до 13 миллионов человек за последние 20 лет

В России за последние 24 года число людей, живущих за чертой бедности, снизилось с 42 миллионов человек до 13 миллионов. Об этом сообщил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. 

По его словам, невысокие доходы, в том числе многодетных семей, остаются одной из самых острых проблем. Несмотря на значительное снижение числа бедных, это все равно высокие цифры, считает президент. Бедность затрагивает 9% семей, а среди многодетных – до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться хотя бы до 12%.

"Но мы работаем над этой проблемой постоянно. Мы упростили процедуру заключения социального контракта, здесь приоритет имеют многодетные семьи", - заявил Путин.

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