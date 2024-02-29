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Ипотека, налоговые вычеты, маткапитал: Путин объявил новые льготы для семей с детьми

12:51
  • четверг
  • 29 февраля 2024

В частности, до 2030 года продлят программы льготной ипотеки и маткапитала

В России свыше 2 миллионов семей, в которых растет трое и более детей — это наша гордость. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства заявил, что таким семьям нужна поддержка, а потому он предложил продлить ряд уже действующих мер и расширить некоторые из них. Например, как минимум до 2030 года пролонгируют программу материнского капитала и программу льготной ипотеки при сохранении ее базовых параметров.

Также президент предложил вдвое увеличить налоговый вычет на второго ребенка (1400 рублей на первого и 2800 рублей на второго), а также поднять этот показатель до 6 тысяч рублей за третьего ребенка и каждого последующего.

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