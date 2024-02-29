Путин отметил снижение употребления алкоголя в России

Это позитивно сказывается на здоровье нации

Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в четверг, отметил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого.

Это, подчеркнул глава государства, безусловно позитивно сказывается на здоровье нации.

Как добавил российский лидер, со следующего года в стране будут предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно занимается спортом и сдает нормы ГТО.

Сейчас средняя продолжительность жизни составляет более 73 лет, к 2030 году показатель должен достигнуть 78 лет, указал Путин.

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