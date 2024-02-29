Путин: к 2030 году продолжительность жизни в России вырастет до 78 лет

Жизнь должна быть не только продолжительной, но и активной

В России средняя продолжительность жизни должна в перспективе превысить 80 лет. Сейчас этот показатель равен 73 годам. А к 2030 году она должна достичь уровня 78 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что жизнь граждан должна стать не только длиннее, но и активнее.

Для этого будет работать проект "Продолжительная и активная жизнь". Это позволит пожилым людям не только поддерживать свое физическое и ментальное здоровье. Но и активнее общаться с детьми и внуками.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что все пенсионеры, которые нуждаются в долговременном уходе, должны его получить.

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