Путин анонсировал новые выплаты для педагогов

Воспитывая молодежь, они работают на будущее нашей страны

Завтрашний день страны определяют устремления нынешнего поколения, потому работа педагогов и наставников имеет особое значение. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства предложил консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и запустить проект "Молодежь России". Это будет проект о будущем и для будущего нашей страны, подчеркнул президент.

Владимир Путин сказал "огромное спасибо" учителям за их труд и рассказал о мерах поддержки педагогов и наставников.

С 1 сентября 2024 года предлагается ввести федеральную выплату в размере 5000 рублей для всех советников директоров по воспитанию. Для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек, с 1 марта вдвое поднять выплату за кураторство и классное руководство — до 10 тысяч рублей.

Требования об оплате труда учителей, введенные майскими указами 2018 года, должны строго выполняться. При этом система должна совершенствоваться, подчеркнул президент. Он отметил, что уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, доход учителей даже в соседних регионах порой сильно отличается.

Проблема давняя, очень сложная, но ее нужно решать, в связи с чем поручается отработать новую модель оплаты труда бюджетников в 2025 году, а в 2026 году принять ее уже для всей страны, заявил Владимир Путин.

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