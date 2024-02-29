ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин анонсировал изменения в ЕГЭ

13:05
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Школьники получат право пересдать экзамен по одному из предметов

Российские школьники получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"ЕГЭ по-прежнему вызывает широкую дискуссию и споры. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю дать выпускникам второй шанс", - сказал Путин.

Президент пояснил, что ученик может пересдать ЕГЭ только по одному предмету. Причем сделать это можно будет во время текущего экзаменационного периода и до завершения приемной кампании в вузах.

Путин также отметил, что учебная нагрузка для детей должна быть сбалансированной, чтобы "не было ситуации, когда учат одному, а на экзаменах спрашивают другое".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Экзамен
Экзамен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.