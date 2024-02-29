Путин анонсировал изменения в ЕГЭ

Школьники получат право пересдать экзамен по одному из предметов

Российские школьники получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"ЕГЭ по-прежнему вызывает широкую дискуссию и споры. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю дать выпускникам второй шанс", - сказал Путин.

Президент пояснил, что ученик может пересдать ЕГЭ только по одному предмету. Причем сделать это можно будет во время текущего экзаменационного периода и до завершения приемной кампании в вузах.

Путин также отметил, что учебная нагрузка для детей должна быть сбалансированной, чтобы "не было ситуации, когда учат одному, а на экзаменах спрашивают другое".

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