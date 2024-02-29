В России в ближайшее время появятся новаторские школы

Владимир Путин предложил совершенствовать систему школьного образования

Россия всегда славилась своим школьным образованием, в том числе и учителями-новаторами. Поэтому сейчас стоит задача создания новаторских школ в регионах России. Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что уже согласовано создание таких учебных заведений в ряде регионов.

Строительство первой школы "лидерского уровня", как заявил президент, начнется уже в этом году. Далее учебные заведения появятся в Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. До 2030 года в стране будет открыто 12 таких школ.

Для обеспечения их качественными кадрами Владимир Путин поручил обратить внимание на педагогические ВУЗы.

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