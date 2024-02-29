Путин: Россия способна войти в четверку крупнейших экономик мира

Благодаря фундаментальному запасу прочности

Оглашая в четверг послание Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой, опередила государства "Большой семерки".

Сделано это было благодаря фундаментальному запасу прочности, созданному за последние десятилетия, подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, Россия имеет все предпосылки, чтобы войти в четверку крупнейших экономик мира. Уже сегодня Россия - крупнейшая экономика в Европе и пятая в мире.

Риски для устойчивого экономического роста России - дефицит кадров и технологий, отметил при этом Путин.

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