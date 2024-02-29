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Путин: МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысяч рублей

13:07
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Доходы россиян должны расти, подчеркнул президент

Темпы и качество экономического роста в России позволяют надеяться, что уже в ближайшее время страна сможет сделать еще один шаг вперед и войти в четверку ведущих мировых экономик. Это должно прямо конвертироваться в рост доходов россиян. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства заявил, что доля зарплат граждан России в ВВП должна возрастать. Он напомнил, что к 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился в полтора раза, до 19 тысяч рублей в месяц.

Как подчеркнул Владимир Путин, к 2030 году МРОТ должен вырасти практически в два раза и составить 35 тысяч рублей. Это позитивно отразится на величине социальных выплат, пособий и зарплат.

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