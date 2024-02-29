На месте промзоны "Южный порт" появится ультрасовременный городской район

Это крупнейший проект редевелопмента в Европе

Площадь формируемого на месте бывшей промзоны района составит 644 га. Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв, это крупнейший проект редевелопмента в Европе.

"К настоящему времени утверждены и реализуются три проекта планировки, еще пять находятся в стадии разработки. В соответствии с принципами развития столицы, здесь появится не только жилье, но и коммерческая недвижимость, социальные объекты, транспортная инфраструктура, пройдет благоустройство территории", - отметил Андрей Бочкарёв.

Всего будет построено 7,39 миллионов квадратных метров, в том числе 4,37 – это жилье. Кроме того, на это территории появятся 11 современных учебно-воспитательных, три детских садика и три школы. Также поястроят объекты здравоохранения, пожарное депо и подстанцию скорой помощи.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что уникальным будет и благоустройство данной территории. Там появятся парки, аллеи и скверы, а в прибрежной зоне – искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, портовый лес с арт-объектами на набережной, плавучие бани, сухой фонтан и детская площадка с водным оборудованием.

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