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В Москве представили сборник рассказов о подвигах участников СВО

15:25
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Его издали в рамках масштабного патриотического проекта "Героями не рождаются"

В Москве представили третий сборник рассказов о подвигах участников специальной военной операции.

Его издали в рамках масштабного патриотического проекта "Героями не рождаются". Всего в этот том вошли 190 историй о наших бойцах, отличившихся на передовой. Авторами стали школьники, работники общественных организаций и обычные люди со всей страны и из СНГ. Многие писали о своих родных и близких.

"Для нас было очень приятно увидеть рассказы - прежде всего от москвичей. Это кадеты, суворовцы, работники больниц, члены ветеранских организаций", - отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

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Проект "Героями не рождаются"
Проект "Героями не рождаются"
Проект "Героями не рождаются"
Проект "Героями не рождаются"
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