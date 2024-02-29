Электронная библиотека МЭШ пополнилась новыми интерактивными тетрадями

Для виртуальных лабораторных работ по физике и химии

В электронную библиотеку МЭШ добавили новые интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии.

Теперь ученики средних классов могут самостоятельно проверять и развивать свои навыки. Задания привязаны к определенным темам школьной программы и содержат краткую теоретическую информацию. Всего тем шесть: от механики до электродинамики.

При этом для каждого ученика создается свой уникальный комплект заданий. Например, это могут быть тесты с вариантами ответов, открытые вопросы или таблицы для заполнения.

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