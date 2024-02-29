В "Новом Иерусалиме" открылась выставка малоизвестных работ Репина

И его учеников

Юбилей - 180 лет Репина - в музее "Новый Иерусалим" отмечают оригинально. На выставке нет его больших, хрестоматийных работ. Но есть то, что редко увидишь. Эскизы, этюды, неоконченные портреты. Работы гениальных учеников. Для которых Илья Репин прежде всего был мастер и учитель.

"Всем известно огромное количество выдающихся учеников - это и Фешин, и Малявин, и Грабарь, и Бродский, и многие другие художники, которые абсолютно разные между собой, но все они прошли через класс Ильи Репина", - отметила Анна Антипенко, директор государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим".

На выставке - три пространства. Одно из них - архитектурные фантазии на тему репинской мастерской. Тогда только-только художники в России начинали работать с профессиональными натурщиками.

"Мольберты, ковры и лампы. И вот, опираясь на одну фотографию, мы попытались создать такую же атмосферу творческого котла, где находятся все ученики - чему-то учатся, общаются друг с другом", - указала Юлия Наполова, архитектор выставки.

Второе пространство называется "Учитесь у природы". Все ее создания, считал Репин, - потрясающий материал для живописного исследования.

"Для него писать капусту или писать лицо человека являлось равноценными задачами. Иногда писать капусту для него, возможно, было даже сложнее. Поэтому здесь мы говорим даже не об этюде, это законченная работа", - объяснила Ксения Новохатько, автор концепции, куратор выставки.

Репин не боялся экспериментов. И своих учеников призывал - не вздумайте копировать, идите собственным путем. Защищал их и отстаивал. Так было с Филиппом Малявиным. Его экспрессивные "Красные бабы" в Академии художеств наделали много шума. Никто не оценил, кроме Репина. А ведь он оказался прав! Потом уже картина попала на выставку в Париж, завоевала золотую медаль. Теперь - хранится в Венеции.

Портрет Софьи Драгомировой был заказан Репину. Но писал он его параллельно с другим своим известным учеником - Валентином Серовым. И счастливая заказчица получила сразу две картины.

"Серов был наследником Репина в статусе главного портретиста Российской империи. Если поначалу все приезжали смотреть портрет Репина, то со временем все приезжали уже смотреть портрет Серова. И уточняли - а кто же написал вот этот портрет", - продолжает Новохатько.

Время, как водится, расставило все по своим местам, и статус каждого уже давно определился. И по-прежнему они рядом в лучших галереях страны - гениальный учитель и его невероятные и такие разные ученики.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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