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Путин потребовал переформатировать структуру экспорта и импорта

13:24
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Россия должна сама обеспечивать себя всем необходимым

К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства напомнил, что в 1999 году доля российского импорта достигала 26% ВВП, а в 2023 году показатель снизился до 19%.

Мы должны в больших объемах самостоятельно производить необходимые нам потребительские и иные товары причем доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за 6 лет в 1,5 раза, подчеркнул Владимир Путин.

Несырьевой неэнергетический экспорт России должен увеличиться за шесть лет на две трети. Для этого необходимо создавать глобально конкурентоспособные продукты, опираясь на отечественные разработки.

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо дальнейшее внедрение цифровых технологий, а также роботизация и автоматизация промышленных областей. Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, заявил глава государства.

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