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Крупный пожар произошел в подмосковной промзоне

15:15
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров

Недалеко от подмосковного Раменского пожарные тушат возгорание в промзоне. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров.

Сначала загорелся склад с пластиковой продукцией, но в какой-то момент пламя перекинулось на соседнее здание. Существовала угроза перехода пламени еще на два склада, но спасателям удалось этого не допустить. В 13:30 в МЧС сообщили о локализации возгорания, чуть позже стало известно о ликвидации открытого горения, однако тушение продолжается.

Предстоит пролить все конструкции, а потом разобрать завалы. Возможно, тогда удастся установить, что стало причиной пожара. Информации о пострадавших не поступало.

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