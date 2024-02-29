Крупный пожар произошел в подмосковной промзоне

Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров

Недалеко от подмосковного Раменского пожарные тушат возгорание в промзоне. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров.

Сначала загорелся склад с пластиковой продукцией, но в какой-то момент пламя перекинулось на соседнее здание. Существовала угроза перехода пламени еще на два склада, но спасателям удалось этого не допустить. В 13:30 в МЧС сообщили о локализации возгорания, чуть позже стало известно о ликвидации открытого горения, однако тушение продолжается.

Предстоит пролить все конструкции, а потом разобрать завалы. Возможно, тогда удастся установить, что стало причиной пожара. Информации о пострадавших не поступало.

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