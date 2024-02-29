На 70% должны вырасти инвестиции в ключевых областях в России

Владимир Путин призвал продолжить развитие индустриальных технологий

Объем инвестиций в ключевых областях в России должен вырасти на 70 процентов к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что нужно использовать преимущества кластерного подхода, который уже был опробован.

Глава государства напомнил, что динамика в сфере инвестиций сейчас хорошая. За последние годы в стране открылись сотни новых заводов и фабрик. И ежегодно строится до 4 миллионов промышленных площадей. В рамках кластерной инвестиционной платформы государство готово выделить 400 миллионов. Они пойдут на субсидирование процентных ставок.

Отмечается, что компания, которая приобретает оборудование у российских поставщиков, может рассчитывать на дополнительные субсидии. Таким образом помощь будет оказана всем - и промышленникам, и смежникам-поставщикам.

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