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Путин объявил о запуске сберегательного сертификата

13:36
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Вклады будут застрахованы

Владимир Путин объявил о запуске так называемого сберегательного сертификата. Россияне смогут размещать свои сбережения на срок больше трех лет под более высокий процент.

При этом средства до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством. Это вдвое больше, чем при обычных вкладах.

Также в ходе послания Федеральному собранию Путин сообщил о том, что пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме 2,8 млн рублей будут застрахованы государством.

 

 

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