Путин: никому не позволено притеснять бизнес

Власть должна помогать предпринимателям

Президент России Владимир Путин заявил, оглашая послание Федеральному собранию, что притеснять и обижать бизнес не позволено никому, а задача властей - помогать предпринимателям.

Российский бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж, где можно все потерять, подчеркнул глава государства.

Как добавил президент, работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

Вместе с тем Путин поручил разрешить некрупному бизнесу оформлять кредитные каникулы на срок до полугода раз в пять лет без ухудшения кредитной истории.

По словам российского лидера, временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки.

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