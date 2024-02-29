Путин анонсировал замену проверок бизнеса рискориентированным подходом

Там, где рисков нет, проверки нужно свести к минимуму

Законодательство, регулирующее деятельность малого и среднего бизнеса, должно быть смягчено — предложения в этой области уже назрели. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства напомнил о временном моратории на проверки некрупного бизнеса и предложил с 2025 года перейти на рискориентированный подход и минимизировать количество проверок там, где рисков нет.

Владимир Путин также поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, включая дробление бизнеса, подчеркнув при этом, что впредь представители бизнеса так поступать не должны.

Наряду с этим президент заявил, что некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

При этом все меры поддержки предприятий должны быть увязаны с увеличением зарплат их сотрудников, подчеркнул российский лидер.

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