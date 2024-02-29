Путин: Регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам

Президент предложил поддержать субъекты Российской Федерации

Российским регионам необходимо сократить долговую нагрузку в целях обеспечения дальнейшего регионального развития. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства заявил, что субъектам Федерации спишут две трети имеющейся задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит регионам ежегодно в период с 2025 по 2028 годы сохранить свыше 200 миллиардов рублей.

В 2021 году в России запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов, которую затем расширили. Регионы отмечают высокую эффективность этого механизма. С 2025 года будем наращивать портфель структурных кредитов в регионах не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, пообещал Путин.

Высвобождающиеся в регионах средства, как подчеркнул президент, должны быть целевым образом направлены на поддержку, инвестиции и инфраструктурные проекты. Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, Владимир Путин предложил вновь направлять на развитие субъектов Федерации.

Кроме того, дополнительно 60 миллиардов рублей глава государства предложил направить на поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

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