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Путин предложил модернизировать налоговую систему России

13:50
  • четверг
  • 29 февраля 2024

А также зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года

Владимир Путин предложил правительству подумать о модернизации налоговой системы России, сделав ее более справедливой за счет перераспределения фискальной нагрузки в зависимости от уровня доходов.

Путин отметил, что озвученные в послании Федеральному посланию планы подразумевают большие расходы. Поступление ресурсов должна обеспечить налоговая система.

"Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы. При этом нужно закрыть лазейки, которые используются для ухода от налогов или занижения налоговых платежей", - сказал Путин.

Также президент предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года.

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