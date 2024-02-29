Путин предложил модернизировать налоговую систему России

А также зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года

Владимир Путин предложил правительству подумать о модернизации налоговой системы России, сделав ее более справедливой за счет перераспределения фискальной нагрузки в зависимости от уровня доходов.

Путин отметил, что озвученные в послании Федеральному посланию планы подразумевают большие расходы. Поступление ресурсов должна обеспечить налоговая система.

"Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы. При этом нужно закрыть лазейки, которые используются для ухода от налогов или занижения налоговых платежей", - сказал Путин.

Также президент предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года.

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