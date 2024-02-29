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Путин объявил о введении программы "Земский работник культуры"

13:58
  • четверг
  • 29 февраля 2024

За переезд в сельскую местность таким работникам будут давать по миллиону рублей

России необходима долгосрочная программа сохранения культурного наследия на 20 лет, уже в этом году ее механизмы начнут работать в тестовом режиме. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства рассказал, что наряду с восстановлением материальных объектов культурного наследия и финансированием проектов в области культуры будут предприняты меры поддержки работников культуры.

По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" в России будет запущена программа "Земский работник культуры". С 2025 года каждый специалист культуры, который переедет работать в сельскую местность, получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Размер такой выплаты для работников культуры, переезжающих в села на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии, будет составлять 2 миллиона рублей, рассказал президент.

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