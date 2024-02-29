В России будет создан национальный проект "Экономика данных"

На это будет выделено 700 миллиардов рублей

Повышение производительности труда связано с привлечением искусственного интеллекта. Эти технологии открывают для государства большие возможности. Об этом заявил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Он подчеркнул, что эти технологии к 2030 году должны быть внедрены во все основные сферы. Поэтому запускается национальный проект "Экономика данных". В него будет инвестировано 700 миллиардов рублей.

Глава государства заметил, что Россия уже является одним из лидеров в сфере внедрения цифровых государственных услуг. Дальнейшее развитие этого позволит "выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека".

При этом, по мнению Путина, условия использования всех цифровых систем должны быть не только в крупных мегаполисах. Доступ должен быть во всех уголках страны. Для этого надо задействовать спутниковые системы. И на это будет дополнительно выделено 116 миллиардов рублей.

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