Путин: на модернизацию системы ЖКХ направят свыше 4 трлн рублей

В ближайшие шесть лет

На модернизацию системы ЖКХ в ближайшие шесть лет будет направлено 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Путин также подчеркнул, что в России необходимо существенно увеличить темпы расселения аварийного жилья. Для этого президент поручил разработать и запустить новую программу.

Также продолжится программа социальной газификации. Президент отметил, что в границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества.

"Люди годами обихаживают свои участки и строят дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, так как садовые товарищества не попадают под программу газификации", - сказал Путин, поручив расширить программы газификации и распространить их на садоводческие товарищества.

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