Путин предложил поднять зарплаты лесников и экологов

Тема экологии важна для каждого россиянина
Российские власти продолжают работу по улучшению экологической ситуации в стране. Важную роль в этом играют волонтеры и представители бизнеса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается — впервые в истории достигнут такой показатель. Владимир Путин поблагодарил за это всех неравнодушных граждан, которые занимаются высаживанием деревьев.
С учетом современных экологических стандартов в России будут модернизировать и обновлять парк общественного транспорта, продолжать работу над расширением системы сортировки твердых отходов, формировать современную и безопасную инфраструктуру у водных объектов, в том числе на Байкале.
С учетом важности темы экологии российский лидер Владимир Путин предложил увеличить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, сферах метеорологии и охраны окружающей среды.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"