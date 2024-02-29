Путин предложил поднять зарплаты лесников и экологов

Тема экологии важна для каждого россиянина

Российские власти продолжают работу по улучшению экологической ситуации в стране. Важную роль в этом играют волонтеры и представители бизнеса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается — впервые в истории достигнут такой показатель. Владимир Путин поблагодарил за это всех неравнодушных граждан, которые занимаются высаживанием деревьев.

С учетом современных экологических стандартов в России будут модернизировать и обновлять парк общественного транспорта, продолжать работу над расширением системы сортировки твердых отходов, формировать современную и безопасную инфраструктуру у водных объектов, в том числе на Байкале.

С учетом важности темы экологии российский лидер Владимир Путин предложил увеличить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, сферах метеорологии и охраны окружающей среды.

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