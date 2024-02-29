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Путин поручил включить в программу социальной газификации садовые товарищества

14:07
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Таким образом социальная программа будет расширена

Программа социальной газификации будет расширена на садоводческие товарищества. Об этом заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что это необычайно востребовано, так как в садоводческих товариществах люди строят дома, в которых можно жить круглогодично.

Сейчас многие населенные пункты газифицированы, а в садоводческих товариществах люди не имеют возможность получить доступ к благам цивилизации. Хотя их участки облагорожены, дома капитальные и часто живут они в этих домах постоянно. 

Теперь жители СНТ получат возможность подвести газовую трубу к своим домам бесплатно, в рамках социальной программы. 

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